Attacco da scudetto, difesa in ritardo. Anche il Corriere dello Sport mette in evidenza i problemi dei campioni d'Italia nella fase difensiva che finora in campionato ha concesso 9 gol, a differenza della Champions in cui ha ancora la porta inviolata.

Il quotidiano puntualizza: non si tratta solo di difesa, ma dell’intera fase difensiva. La squadra non dà ancora quella percezione di invulnerabilità che forniva nello scorso campionato: i tiri subiti in queste 7 giornate sono gli stessi di un anno fa (71), però sono nettamente aumentati quelli finiti nello specchio della porta nerazzurra (da 18 addirittura a 30). Altri numeri riguardano gli "expected goals" concessi, passati da 4,83 a 8,06.

Adesso Inzaghi si aspetta una sterzata decisa. In queste due settimane, ad Appiano mancheranno 12 nazionali, ma si lavorerà comunque su questo aspetto anche perché i vari Sommer, Acerbi, Carlos Augusto, Darmian, Pavard, Bisseck e Palacios saranno comunque presenti. Vanno eliminati distrazioni e superficialità, spesso derivanti da una eccessiva sicurezza. E finora, come ha detto Inzaghi, gli avversari hanno sempre punito.