L'addio di Perisic non spaventa l'Inter, che secondo il Corriere dello Sport si sente coperta dalla presenza in rosa di Gosens che sarà il titolare a sinistra la prossima stagione. Servirà comunque trovare un vice del tedesco che possa garantire ricambio sulla corsia mancina. Da tempo sul taccuino nerazzurro c'è il nome di Cambiaso del Genoa, ma "a proposito di giocatori retrocessi (stavolta con il Cagliari), occhio a Bellanova che però è destro e verrà riscattato da Giulini (dal Bordeaux) per rivenderlo - si legge sul sito del quotidiano romano -. Può essere un'idea, utilizzando Darmian sull'out opposto".