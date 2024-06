Dopo l'accordo raggiunto con Lautaro e quelli solo da definire nei dettagli con Inzaghi e Barella, una delle prime spine per i dirigenti dell'Inter sul tema rinnovi potrebbe essere legata alla situazione di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro vuole evitare un addio a parametro zero nel 2025, quando il contratto arriverà in scadenza e per questo è atteso un incontro tra gli agenti dell'ex PSV e la dirigenza nerazzurra.

È in quel momento, evidenzia oggi il Corriere dello Sport, che si capirà se esiste margine per arrivare all'intesa soprattutto fronte giocatore, chiamato a contenere le sue pretese economiche. "In caso contrario sulla fascia destra potrebbe aprirsi una girandola di avvicendamenti in vista della prossima stagione", chiosa il quotidiano.

