Edin Dzeko continua a stupire, ma fino a un certo punto: chi lo conosce e chi ha imparato a conoscerlo nel corso della sua carriera, sa di cosa sia capace e non presta troppa attenzione alla carta d'identità. Stagione ancora top e ora torna più che mai il tema rinnovo. "L’Inter? Mi vedo in nerazzurro finché sono in grado di fare la differenza", ha detto Dzeko al termine della sfida con il Napoli.