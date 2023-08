Oltre alla trattativa per Benjamin Pavard, in casa Inter ci sono riflessioni in corso per quel che concerne il centrocampo e l'attacco. "Ieri - segnala il Corriere dello Sport - dirigenti e allenatore hanno parlato anche delle altre possibili necessità della rosa. Così, per il centrocampo, l’opzione di una conferma di Sensi sta prendendo sempre più corpo. In attacco, invece, si tratta di decidere se aggiungere una quinta punta (Sanchez) anche se non dovesse partire Correa. Ma sarà materia degli ultimi giorni".