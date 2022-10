L'unico assente in vista del match di domani sarà Brozovic , che però è sulla via del rientro anche lui. Secondo il Corriere dello Sport , il croato potrebbe rivedersi tra i convocati fra una settimana contro il Bayern, sperando che il match in Germania sia solo una formalità. "Più facile vedere Brozovic a pieno regime nella partita di cinque giorni dopo nella tana della Juventus", spiega il quotidiano romano.

Per quanto riguarda l'undici che scenderà in campo domani contro il Viktoria Plzen, invece, Inzaghi (squalificato dopo il rosso al Camp Nou) intende confermare Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan mezzali. Le novità potrebbero riguardare soprattutto le fasce: "Stavolta gli indiziati sono Dumfries e Gosens. Anche da loro, l’Inter d’Europa ha ricavato i gol necessari - sottolinea il Corsport -. Per l’olandese, oltretutto, quello dell'andata col Viktoria è stato il primo assoluto in Champions. Dumfries svoltava giusto un anno fa, dopo il rigore provocato su Alex Sandro nel finale della partita con la Juve, che tolse due punti a Inzaghi. Da allora, è stato in grado di mettere la freccia con regolarità".