Paulo Dybala freme: è convinto che l'Inter sarà la sua prossima squadra, ma adesso serve accelerare. Le parti torneranno a vedersi a breve, come conferma anche il Corriere dello Sport. "All’argentino la situazione è stata spiegata, vale a dire che, prima di compiere nuovi passi, è obbligatorio liberare spazio in attacco: via Sanchez e Dzeko, più di Correa. I tempi, però, sono vaghi e viale Liberazione non ha dato certezze - si legge -. E allora si tratta di capire se Dybala sia disposto ad attendere oppure se cominci sin d’ora a guardarsi concretamente attorno. Più facile che il mirino venga puntato sulla Liga, mentre rimanendo in Italia non ci sono stati nuovi contatti né con la Roma né con il Milan".