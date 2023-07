Dalla Bild arrivano aggiornamenti sul Bayern Monaco e sulla questione portieri, con tanta attenzione sulla situazione di Yann Sommer. Lo svizzero, secondo le informazioni raccolte dai colleghi tedeschi, dovrebbe sicuramente volare in Giappone domani con i bavaresi: al momento non viene segnalato nessun progresso nella trattativa con l'Inter. Il Bayern farà affidamento anche su Alexander Nübel, mentre per Yassine Bounou c'è interesse, ma per ora nessuna trattativa con il Siviglia.

