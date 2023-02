Rita Guarino, coach dell'Inter Women, parla ai microfoni de LA7 dopo la sconfitta con la Roma: "Stiamo attraversando un periodo di difficoltà, le ragazze sono state brave a stringere i denti presentandosi al cospetto della capolista con sole 12 giocatrici della prima squadra. Serviva un'impresa per portare punti a casa, dopo il 3-1 diventava difficile rimontare. Ma posso solo fare un applauso alle ragazze per l'impegno che hanno messo. Devo ringraziarle".

Cosa ti porti da questa partita per costruire l'Inter del futuro?

"Siamo qui per lottare per un risultato in casa della capolista, siamo in Poule Scudetto; vedo tanti miglioramenti in queste due stagioni. La squadra è in crescita dal punto di vista mentale, nelle difficoltà getta sempre il cuore oltre l'ostacolo. Ci sono tanti passi da fare tecnicamente, punteremo su quello e sulla continuità di risultati che quest'anno non sono stati sempre fluidi".