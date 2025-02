Lungo approfondimento della trasmissione Report su Rai 3 sull’inchiesta relativa alle Curve di Milan e Inter. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto così alle domande relative al club nerazzurro: “Si fa spesso confusione tra il debito del club e quello del titolare della società. Il problema non è il debito in sé, ma la capacità di soddisfarlo. I grandi club sono sottoposti a controlli rigorosi, non solo in Italia ma anche dalla UEFA. L’Inter ha rispettato tutte le norme per l’iscrizione ai campionati".

Capitolo inchiesta sulle curve: 2017 Juve, oggi Milan e Inter con i riflettori dell'antimafia. È una fragilità del sistema?

"Io credo che le nostre norme all’interno del sistema federale sono norme di garanzia".

Però alcuni soggetti sottoposti a Daspo parlavano con i dirigenti dei club.

"Su questo c’è un’indagine in corso, quindi bisogna aspettare e capire realmente i reali contenuti di queste relazioni. Le norme parlano chiaro, vietano alcune relazioni e ci sono degli organi competenti: nel momento in cui ci sono denunce e accertamenti di questo genere si procede".