Subito dopo il duplice fischio di Daniele Doveri, è Davide Frattesi a presentarsi ai microfoni di DAZN per commentare a caldo il primo tempo di Lecce-Inter 0-1: "Come mi aspetto il Lecce nella ripresa? Uguale, ovviamente non riusciranno a mantenere questa intensità per tutti i 45' ma dovremo essere bravi al rientro a mantenere il risultato".