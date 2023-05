Come circolato in mattinata in una foto di un documento confidenziale divenuto di dominio pubblico, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, avrebbe ottenuto per l’Inter Club Parlamento "le migliori condizioni" di viaggio per arrivare il 10 giugno ad Istanbul, dove inerazzurri saranno impegnati contro il Manchester City nella finale di Champions League. Un fatto che ha fatto ovviamente infuriare diversi tifosi nerazzurri, in difficoltà nel reperire biglietti per la finalissima ma, soprattutto, per un prezzo più basso per l'intero pacchetto (1.090 euro per il volo più le spese di agenzia, l’assicurazione e 180 euro per il biglietto).

Sul tema è arrivata la precisazione direttamente dall'Inter Club Parlamento: "In merito a qualche notizia circolata riferita alla finale di Champions League di Istanbul, si precisa che l’Inter Club Parlamento non ha nessun trattamento di favore in merito ai biglietti per la partita che avranno il costo ufficiale ed infatti saranno pagati direttamente alla UEFA. Il club, che sin dall’inizio della legislatura è coordinato dal vicepresidente Alessandro Colucci considerato l’impegno istituzionale di presidente del Senato del presidente del club La Russa, sta esclusivamente verificando le richieste degli iscritti per poi, al pari di tutti gli altri club d’Italia, valutare l’effettiva fattibilità. L’Inter Club Parlamento è composto da parlamentari ed in numero assai maggiore da dipendenti ed ex dipendenti. Il costo del volo ‘alle migliori condizioni possibili’ è riferito ad un’agenzia di viaggi e non certamente all’Inter, che non è stata coinvolta in alcun modo, tenuto conto che la partenza da Roma e non da Milano comporta un costo minore della tratta. Sapendo di aver fatto completa chiarezza ci concentriamo sin d’ora sul grido: Forza Inter!".

