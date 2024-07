La Serie A si muove per Lucien Agoume, di rientro all'Inter dopo l'annata in prestito al Siviglia. Come appurato da FcInterNews.it, infatti, il Lecce è interessato al centrocampista francese e ha chiesto informazioni al club nerazzurro per portare il classe 2002 in Salento: in questi istanti è in corso a Grand’Hotel di Rimini un incontro tra Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del giallorossi, e Crescenzo Cecere, membro dell'entourage del giocatore.

