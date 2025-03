Pasqua sul divano o allo stadio per seguire l'Inter? Possibile. Nelle prossime ore usciranno le date e gli orari di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato e nel corso della riunione presso la Lega Serie A, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, si sta ragionando seriamente sul calendarizzare alcune partite della 33esima giornata anche domenica 20 aprile, in cui cade proprio la Pasqua. Una novità per il calcio italiano dove solitamente la giornata di campionato, nel rispetto delle festività religiose, si esaurisce il sabato.

In questo caso però, visto che l'Inter sarà di scena al Meazza mercoledì 16 aprile nel match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, godrebbe di un giorno di riposo in più in vista della trasferta al Dall'Ara di Bologna. Al momento è un'ipotesi sul tavolo, presto si conoscerà il verdetto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!