Marcus Thuram ha segnato un gol in entrambe le partite giocate contro il Milan in Serie A: gli unici due giocatori in grado di trovare la rete in ciascuno dei loro primi tre Derby della Madonnina disputati con la maglia dell’Inter in campionato nell’era dei tre punti a vittoria sono stati Ronaldo (tra il 1997 e il 1998) e Romelu Lukaku (tra il 2019 e il 2020).

