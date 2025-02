Petar Sucic è pronto per tornare in campo. A distanza di qualche mese dall'infortunio al piede che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco, il prossimo giocatore dell'Inter tornerà a giocare con la maglia della Dinamo Zagabria con molta probabilità già domani, in occasione del match di alta classifica di campionato contro il Rijeka capolista. La conferma arriva dal tecnico dei Modri, Fabio Cannavaro, che nella conferenza stampa della vigilia afferma: "Si sta allenando con noi, cercheremo di dargli qualche minuto. Non gioca da molto tempo, sta andando alla grande, è impaziente di giocare, ma dobbiamo essere intelligenti, non spremerlo. L'idea è quello di farlo giocare qualche minuto domani".

Cannavaro nel corso della conferenza stampa scherza anche sui progressi fatti con la lingua croata: "Non dirò quali parole ho imparato. Ho giocato con Mario Stanić al Parma, mi ha insegnato un sacco di cose brutte".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!