L’esterno nerazzurro Federico Dimarco ha presentato così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera contro il Cagliari: “Oggi sarà una partita difficile come lo sono state quelle precedenti, sappiamo che il Cagliari deve raccogliere punti ma dobbiamo farlo anche noi. Sarà una partita bella da giocare, ma dobbiamo vincere. Una partita che si giocherà sugli esterni? Ci abbiamo lavorato tanto in settimana con il mister e cercheremo di dimostrarlo in campo stasera”.

Come mai segnate molto attorno alla metà della partita?

“Non lo sapevo, ma l’approccio sarà importante stasera. Quello del Cagliari è un pubblico che spinge molto, dovremo partire subito forte”.