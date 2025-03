Intervistato anche da Inter TV alla vigilia del match di Champions League tra Feyenoord e Inter, Stefan de Vrij ribadisce il piacere di tornare al De Kuip dopo gli anni trascorsi a Rottedam: "Sono molto contento di tornare qui, sarà una partita molto speciale per me", esordisce l'olandese.

Che partita dovrà fare l'Inter in questa atmosfera?

"L'Inter è abituata a giocare in questi ambienti, ha fatto tantissime partite. Qui è bellissimo, i tifosi spingono la propria squadra: servirà un'ottima prestazione".

Paixao è il più imprevedibile. Avete studiato qualcosa di particolare per contenerlo?

"C'è lui, ma ci sono anche altri giocatori forti. Lui è veramente bravo nell'uno contro uno, salta l'uomo e crea sempre qualcosa. L'abbiamo preparata e sappiamo come dobbiamo fare".

Siete in corsa su tre fronti, come si gestisce la pressione?

"Si gestisce concentrandosi sulla prossima partita senza andare troppo avanti. Ora la testa è a domani, faremo di tutto per vncere e per fare un'ottima partita".

