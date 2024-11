Dopo le interviste e la conferenza di ieri, Matteo Darmian risponde anche ai microfoni di Prime Video per presentare la partita di stasera contro l'Arsenal in Champions League.

Conosci bene la Premier League, se ti dico Arsenal qual è la prima cosa che ti viene in mente?

"Mi viene in mente un grande club, con grande storia e cultura calcistica. In questi due anni con Arteta sta esprimendo un grande calcio, con qualità. Domani servirà una grande prestazione per portare a casa la vittoria".

La cosa a cui dovrete stare più attenti?

"Tutto, perché in queste partite sono i dettagli a fare la differenza, dovremo lavorare bene di squadra in entrambe le fasi, cercare di metterli in difficoltà. Davanti al nostro pubblico cercheremo di fare il meglio per vincere".

Quando eri al Manchester United Arteta era il vice di Guardiola. Hai qualche ricordo particolare legato a lui?

"A lui non proprio, però il Manchester City giocava e gioca tutt'ora un calcio stupendo, tanti lo guardano per imparare ed è una squadra da guardare. Anche noi però siamo una grande squadra, quando giochi in grandi club come l'Inter le ambizioni devono essere sempre alte e quindi cercheremo di fare del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi".

Cosa vi dicono gli attaccanti nello spogliatoio per questo gol che potrebbe arrivare con più intensità?

"Noi sappiamo che dobbiamo lavorare di squadra sia in difesa sia in attacco, per noi gli attaccanti sono fondamentali, sappiamo quanto sono importanti e fanno la differenza. Anche quest'anno la faranno".

