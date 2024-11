È Matteo Darmian il giocatore dell'Inter incaricato a presentare ai media la sfida di domani contro l'Arsenal. L'esterno nerazzurro, prima di presentarsi in conferenza stampa, è arrivato ai microfoni di Sky dove presenta così la delicata sfida contro i Gunners: "Vogliamo continuare così prima della sosta, a partire da domani. Sappiamo che è una partita importante e difficile contro un avversario di qualità, ma vogliamo fare bene e vincere davanti ai nostri tifosi".

Quanto dipenderà dall'Inter il risultato di domani e ti aspetti una sfida simile a quella col City?

"Non so se sarà come col City, sappiamo come giocano bene a calcio, sono forti e hanno giocatori di grandissima qualità e dovremo stare molto attenti. Anche noi siamo consapevoli di essere una buona squadra, vogliamo dimostrarlo domani".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!