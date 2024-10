Oscar Damiani, raggiunto da TuttoJuve.com, ha detto la sua sul Derby d'Italia di domenica: "L'Inter è favorita, è in possesso di una squadra già collaudata e con dei campioni come Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni già affermati. Per me sono in pole position per vincere il campionato, poi c'è la Juve che ha fatto degli investimenti importanti e con alle spalle una forte dirigenza. Se dovessero riuscire a far risultato, questo darà più autostima e consapevolezza nel puntare ad obiettivi più importanti".

Inter-Juve sarà interessante anche per la sfida tra i fratelli Thuram: "Li ho tenuti entrambi in braccio (sorride ndr), quindi li conosco da un po' di anni. Poi sono diventati due ragazzi molto forti: uno fa i gol ed è fatto e finito, l'altro è un potenziale top player che deve ancora crescere e migliorare".

