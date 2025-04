A partire dalla stagione 2025-2026, Mondiale per Club di giugno compreso, arriveranno due importanti novità a livello regolamentare. L'annuncio arriva direttamente dall'IFAB, l'Associazione che ha il potere di modificare il regolamento del gioco del calcio: al termine di un seminario a Zurigo, l'IFAB ha ufficializzato in primo luogo l’introduzione delle body-cam per gli arbitri. I direttori di gara indosseranno una telecamera applicata sul petto durante la partita. Questa novità mira a migliorare la trasparenza nelle decisioni arbitrali e a monitorare situazioni particolarmente delicate.

La seconda riguarda invece il comportamento dei portieri, che avranno un limite di otto secondi per mantenere il pallone in mano senza giocarlo, modifica già sperimentata in Italia a livello campionato Primavera. Prevista anche una sanzione per chi andrà fuori tempo massimo: non ci sarà più una punizione indiretta per la squadra del portiere che non rispetta il limite di tempo, ma sarà assegnato un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria. Per applicare la norma, gli arbitri dovranno applicare un conto alla rovescia. Al raggiungimento dei cinque secondi, il direttore di gara alzerà la mano per segnare il tempo che rimane al portiere (cioè tre secondi). Se il rinvio non avverrà entro la fine del conto alla rovescia, il gioco riprenderà con un calcio d’angolo a favore degli avversari.