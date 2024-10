Dopo otto giornate che hanno dato segnali spesso contraddittori in testa alla classifica, Walter Sabatini indica due favorite su tutte nella corsa scudetto: "Napoli ed Inter hanno qualcosa in più delle altre - ha detto l'esperto dirigente a Radio Kiss Kiss Napoli -. L’Inter è campione in carica, qualche fragilità l’ha messa in campo, però fa sempre gol e ce l’ha nelle corde quel tipo di predominio sul campo. Dall'altro lato, la squadra azzurra è solida, ho detto che lotterà fino alla fine dopo la sconfitta di Verona. Conte è un allenatore che cura tutto nei minimi dettagli, complimenti alla società che si è affidata totalmente al suo tecnico. Forza Napoli, perché la squadra che mi fa simpatia. Per me è la prima antagonista dell’Inter. Squadra molto europea, anche come parametri fisici. Il Napoli è una squadra che gioca con voglia, mi piace molto, ha una profondità della rosa, e credo anche che in città sia ritornato l’entusiasmo",

