Lunga e pesante la reprimenda di Francesco Colonnese ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati' dopo la pessima figura rimediata dall'Inter alla Dacia Arena di Udine. L'ex difensore nerazzurro non usa di certo mezzi termini: "Sono tutti colpevoli. Oggi si è vista troppa differenza tra Udinese e Inter in concentrazione, voglia di vincere, fame. Quando su palla inattiva pigli un gol del genere vuol dire che hai problemi di concentrazione, che una squadra che vuole vincere lo Scudetto non può permettersi. Le colpe sono di tutti e se i giocatori hanno un po' d'orgoglio, adesso devono provare vergogna. Se non analizzi le sconfitte pensando che hai sbagliato qualcosa e ritieni che la colpa è sempre del compagno, alla fine sprofondi. Un cambio di allenatore? Non è mai la soluzione. In questa Inter non c'è nulla che vada bene, la difesa è ridicola. Si vedono cose da Mai dire Gol".