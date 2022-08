Ancora un faccia a faccia col suo recente passato per Simone Inzaghi che domani sera tornerà all'Olimpico, dove affronterà la sua ex squadra. Rosa parecchio rinnovata dall'addio del piacentino, che rivedrà comunque alcuni dei suoi vecchi giocatori. A chi affiderà il difficile compito di contenere Milinkovic Savic, per esempio? A rispondere è lo stesso allenatore della Beneamata che in conferenza stampa conferma le indiscrezioni trapelate prima della conferenza che vedevano salire di quota la titolarità di Roberto Gagliardini. L'ex Atalanta potrebbe scendere in campo dal primo minuto? "Può essere una soluzione, domenica è entrato bene nella partita - dice Inzaghi -. È partito in ritardo in preparazione per un problema che si portava dietro, è un ballottaggio come tanti altri sapendo che da domani ci sarà un tour de force fino alla prossima sosta. Ho la fortuna di allenare giocatori importanti che ogni giorno mi mettono in difficoltà nelle scelte".