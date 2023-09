Federico Dimarco è tra i terzini mancini più forti al mondo, secondo Lele Adani. Affermazione che non trova d'accordo Antonio Cassano: "Voglio vederlo giocare come fa in Italia in campo internazionale per 2-3 anni. Oggi non me la sento di dire che è tra i migliori, gli metto davanti Lucas, Theo, Davies, Balde, per citarne alcuni", il pensiero di FantAntonio durante l'appuntamento della 'Bobo Tv'.

Il discorso, poi, si sposta sulle ambizioni stagionali dell'Inter, protagonista di una partenza a razzo in stagione: "Non mi stupisce, l'Inter gioca un calcio solido e cinico, poi non soffre - le parole dell'ex attaccante -. Mi inc**** perché sono stati buttati nel cesso due scudetti, l'Inter era la squadra più forte nelle ultime due stagioni. Oggi è la favorita numero uno in assoluto come status, deve vincere il titolo senza se né ma. Ma quest'anno è meno forte degli ultimi due anni, ha perso Perisic, Brozovic, Handanovic, Onana... Inzaghi non sta dando qualcosa in più, ma ha dato meno in passato. Dopo la sosta arriva il derby, vedremo cosa succederà".