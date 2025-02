Dopo l'intervento dell'ospite speciale Gianluigi Donnarumma, gli opinionisti di 'Viva el Futbol' si concentrano sul derby di Milano. Una partita che Antonio Cassano analizza partendo da una nota tattica: "Non si può vedere il Milan col 5-4-1, tutto chiusi in difesa - la premessa di FantAntonio -. Hanno fatto gol ripartendo mezza volta con la paperella di Sommer. Nella ripresa è stato assalto all'arma bianca, chi deve avere rammarichi è l'Inter. La prestazione del Milan non mi è piaciuta assolutamente, ma voglio dare tempo a Conceicao. L'Inter aveva la situazione sotto controllo, pur essendo sotto tono. L'impressione è che potesse venire fuori, e infatti nel secondo tempo ha preso tre pali e ha creato tante occasioni. Poi clamoroso Chiffi: Rocchi, ti dico per l'ennesima volta se ci spieghi qualcosa. Facci sapere invece di prenderci per il c.... Chi decide tra arbitro e Var? Come fai a non dare il rigore clamoroso su Thuram? Io inizio a pensare che qualcosa di strano c'è, il disastro è stato fatto. L'Inter ha perso due punti, meritava di gran lunga la vittoria. Deve stare attenta perché qualche giocatore non lo vedo in palla, tipo tutta la fascia sinistra Dimarco-Bastoni-Mkhtaryan. Thuram e Lautaro non mi sono dispiaciuti, mi è piaciuto come è entrato Zalewski, il suo assist di petto è difficile da vedere".