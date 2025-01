Carlos Augusto, esterno mancino nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima della sfida del Penzo di Venezia. Di seguito le sue parole: "Dopo le sconfitte dobbiamo dimostrare la forza del gruppo e della squadra. La sconfitta brucia, ma la stagione è lunga e dobbiamo iniziare a vincere inseguendo i nostri obiettivi. Sappiamo che negli ultimi anni i calci piazzati sono un'arma importante per tutte le squadre, oggi proviamo a far bene come le altre volte. L'importante è che l'Inter vinca. Venezia? Quando giocano in casa hanno qualcosa in più, questo è un campo difficile. Ma faremo di tutto per vincere", ha detto.