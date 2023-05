Dopo la goleada contro l'Hellas Verona, Fabio Caressa inserisce altri tre giocatori nella sua formazione ideale della 33esima giornata, vale a dire Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko. Questo il suo commento dal proprio canale YouTube: "Tutti esaltano l’attacco dell’Inter dopo la vittoria di Verona ma secondo me il reparto che ha riavuto carburante e accelerazione è stato il centrocampo a prescindere da chi gioca. Nel derby per esempio credo che possa essere decisivo Barella, però anche quando giocano Calhanoglu e Brozovic adesso c’è un equilibrio. Calhanoglu ha giocato nella posizione del croato per metà stagione e si era adattato a quel lavoro lì e quando li ha rimessi insieme Inzaghi c’era un po’ di confusione su chi doveva fare cosa. Il turco è un giocatore che amo da tempo e all’Inter ha trovato la sua dimensione più che al Milan e sta giocando con grande continuità ed è forte come giocatore da inserimento e forte quando fa il regista. L’Inter migliore secondo me quest’anno è stata con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella ma quando Brozo è in condizione fa tutta la differenza del mondo. Ma non è lui il secondo centrocampista che ho inserito, ma Mkhitaryan perché ha giocato con straordinaria regolarità, Inzaghi non lo toglie mai e insieme ad Acerbi è uno degli inamovibili per un motivo: dà grandissima solidità, corre e ha genio dalla trequarti in avanti, oltre alla grande esperienza".

Parlando dell'attaccante bosniaco, Caressa invece evidenzia: "Ha ritrovato sorriso, condizione, un po’ tutto. Ed è espertissimo: non è un caso che i più esperti dell’Inter si siano gestiti per arrivare al massimo perché sanno che questo è il momento decisivo. Mi sembra che l’Inter sia vicina al massimo regime come non lo era ad inizio campionato. E lui lo è insieme a Lautaro Martinez, quando girano insieme tutto diventa più facile”.

