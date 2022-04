Esteban Cambiasso, negli studi di Sky Sport, ha parlato di Bologna-Inter, recupero di Serie A in programma oggi al Dall'Ara. "La caduta è iniziata con la sconfitta immeritata nel derby, poi la rinascita con una vittoria non meritata a Torino contro la Juve - le sue parole -. L'Inter ora è in salute, il derby di Coppa Italia ha dato fiducia e convinzione. Bisogna giocare meglio degli altri e basta".

