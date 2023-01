E' Hakan Calhanoglu il primo giocatore che arriva ai microfoni di Sport Mediaset dopo la festa per il trionfo in Supercoppa per esprimere tutta la sua gioia. E le parole del centrocampista nerazzurro sono tutto fuorché banali: "Vittoria molto importante, per me ancora di più. Sono molto contento, grazie ai miei compagni e ai tifosi venuti qui. Abbiamo vinto 3-0, non si può dire tanto. Voglia di rivincita dopo le feste Scudetto del Milan? Certo. Io preferisco stare zitto ma è stato pesante per me vedere certe cose, ma il karma torna.