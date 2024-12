All'Unipol Domus è tutto esaurito per Cagliari-Inter, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio rossoblu sono 16.412: un sold out che porta nelle casse del club un incasso di 471.049 euro. Ospite in Tribuna, insieme alla dirigenza rossoblu, anche la leggenda isolana Gianfranco Zola.

