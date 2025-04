Presentatosi ai microfoni di Sportitalia per esprimere tutta la gioia e la soddisfazione per la storica vittoria ottenuta questo pomeriggio contro il Milan che ha consegnato al suo Cagliari Primavera la prima Coppa Italia della storia, il presidente del club sardo ha parlato anche della prossima sfida che dovrà affrontare sempre nel capoluogo milanese, in programma per sabato prossimo contro i campioni d'Italia: "Sabato abbiamo un'altra partita qui a Milano, e non sarebbe male riuscire a fare anche un punticino" ha ammesso con un pizzico di fiducia Tommaso Giulini.

Cosa ci dice della partita di sabato contro l'Inter?

"Sarà una partita ovviamente complicatissima, ma loro fortunatamente hanno giocato e hanno qualche giocatore fuori quindi magari saranno leggermente meno al cento per cento rispetto al solito. Noi dovremo fare la partita perfetta se vorremo cercare di raccogliere qualcosa. La squadra in questo momento sta bene e fortunatamente in questo momento abbiamo tutti in organico, nessuno escluso. C'è un bel gruppo, siamo fiduciosi e spero di togliermi qualche soddisfazione pure sabato".

C'era Barella in tribuna...

"Sì e tra l'altro lo ringrazio perché mi sta aspettando per andare a fare inseme i complimenti alla squadra".

