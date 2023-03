Gigi Buffon è stato ospite ieri alla BoboTv e nel corso della trasmissione non ha lesinato critiche alla stampa italiana. "In Italia non capiscono un c...o e sapete quand’è che l’ho capito? Quando in Nazionale contestavano Thiago Motta. E io dicevo ma questi qui non capiscono una sega di calcio, questo è il giocatore più forte dello spazio, ha un peso specifico enorme e questi contestavano Thiago Motta”, le parole dell'estremo difensore del Parma.