Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani alle 18.30 contro il Borussia Dortmund. "Reazione alla sconfitta? Non sembra ancora una sconfitta; abbiamo il ritorno - risponde Kompany -. C'è un Klassiker contro il Dortmund, e c'è una storia tra i due club. Il risultato della scorsa stagione in questa partita è una motivazione in più per noi. Non ci manca quella, né l'energia: avremo bisogno anche dei tifosi".

Riflettori accesi sugli infortunati, in particolar modo su Manuel Neuer. "Per quanto riguarda lui vedremo la prossima settimana. Non vogliamo mettergli pressione. È esperto e sa quando sarà pronto - risponde Kompany -. Pavlovic e Coman si alleneranno oggi e poi vedremo. Non mi aspetto cambiamenti rispetto a quanto visto con l'Inter". Ci sarà ancora Muller, chissà se dal 1' o meno, dopo che la sua esclusione dai titolari in Champions ha fatto discutere. "Non ho molto da dire sulla formazione di domani o su quella contro l'Inter in questo momento - dice il tecnico -. E' stato un momento meraviglioso per tutti, compresi noi, vedere Thomas entrare e segnare. Vogliamo che accada ancora. È stata una bella esperienza e vogliamo viverla ancora nelle prossime settimane. Errori nella formazione? È così in ogni lavoro. Quando inizi, devi sempre aspettarti che ci saranno domande sulla tua esperienza. Devi solo andare avanti e prendere decisioni. Il contesto di ogni partita è importante. Muller è entrato e ha segnato il gol. Puoi sempre guardare le sostituzioni da entrambe le parti. Puoi dire che è stata una buona sostituzione da parte dell'allenatore, o che è stato un errore non farlo partire titolare. Ci sono state molte cose positive in questa partita. Non abbiamo vinto, ma non abbiamo ancora perso".

In ogni caso non c'è volontà di farsi distrarre dal prossimo incontro di Champions. "Siamo in una fase della stagione in cui tutto conta, ogni momento, ogni minuto. Non possiamo dare priorità - dice ancora il tecnico -: tutto è importante e ha la sua priorità".