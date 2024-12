"Non l'ho neanche guardata la porta, volevo metterla in mezzo, mi è andata bene questa volta", ha ammesso Alessandro Bastoni a DAZN dopo la bella e importante vittoria ottenuta a Cagliari grazie alle tre reti di cui una con la sua firma.

Avete avuto qualche difficoltà, ma poi monologo Inter.

"Sì, sapevamo che avremmo incontrato difficoltà. Sono una squadra molto fisica che gioca con palle lunghe e tanta fame e cattiveria che possono mettere in difficoltà, nel primo tempo hanno tenuto il ritmo. Nell'intervallo il mister ci ha detto che non avrebbero potuto tenere così per novanta minuti quindi è stato importante trovare il gol che ha sbloccato la partita. Secondo me abbiamo fatto un grande step a livello di concentrazione e maturità. Anche col Como siamo andati all'intervallo sullo 0-0 ma non abbiamo mai perso tranquillità e distanze e questa è una cosa importante".

Analizzando il 2024, l'Inter ha numeri impressionanti. Eppure nella prima parte di stagione sembrava che vi mancasse qualcosa, è tornata ora l'Inter dello scorso anno?

"Sì, penso che lo switch sia arrivato con la partita con la Juve. Abbiamo toccato non il punto più basso, ma un punto tale da dover cambiare qualcosa. Non c'era forse la stessa concentrazione e voglia di portare a casa le partite dello scorso anno e lì abbiamo fatto un grande step. Abbiamo capito che dovevamo alzare il livello, poi ci sono Atalanta e Napoli che stanno facendo un grande campionato e dobbiamo restare concentrati perché cercheranno di approfittare di ogni nostro passo falso".

