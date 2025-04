Alessandro Bastoni festeggia la vittoria dell'Inter e il premio di MVP della sfida contro il Bayern Monaco. A fine gara il difensore parla così ai microfoni della Uefa: "Ci credevamo: come ci siam detti nello spogliatoio, altrimenti non saremmo nemmeno venuti a Monaco. Andiamo sempre in campo per imporre il nostro gioco e vincere e siamo stati bravi a farlo".

"Un gol di scarto è molto poco - prosegue il difensore nerazzurro -, abbiamo visto loro quanto siano forti in attacco. Ci aspetterà una partita dura anche al ritorno".