Dopo la grande vittoria di campionato, l'Inter torna in campo a San Siro per ospitare la Real Sociedad, nell'ultimo impegno europeo del 2023, nonché ultimo della fase a gironi di Champions League che decreterà il primo della classe del Gruppo D. A presentare la sfida è Alessandro Bastoni, rientrato dopo lo stop per via della distrazione ai flessori della coscia sinistra, che a Inter TV dice: "Quanto sarebbe importante il primo posto? È importante prima di tutto perché significherebbe la vittoria per noi, che è ciò che vogliamo ogni volta che scendiamo in campo, quindi metteremo il 100%. Quest’anno sapevamo dall’inizio quanto sia importante il primo posto e cercheremo di raggiungerlo”.

All’andata vi hanno messo in difficoltà. Ti aspetti una partita altrettanto complicata?

"Sicuramente sì, anche in Liga giocano così. Sono andati a Madrid e Barcellona a giocare così e mi aspetto che lo faranno anche questa sera. È una delle squadre che recupera più palloni nell’area offensiva in Europa, sappiamo cosa ci aspetta. Abbiamo pagato all’andata, cercheremo di non fare lo stesso errore stasera".

Hanno tanta qualità in attacco. Cosa può fare la differenza nel loro attacco?

"Come tutte le partite e come ogni grande attacco di qualità, si affronteranno di squadra e compatti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!