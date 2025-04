Questa sera, Inter-Bayern Monaco incollerà davanti alla tv milioni di spettatori, pronti ad ammirare lo spettacolo che solo una gara da dentro o fuori di Champions League sa regalare. Tra loro ci sarà anche un attento osservatore come Hansi Flick, allenatore di quel Barcellona che aspetta in semifinale una delle due squadre: "Resterò a casa e mi godrò la partita, non ho preferenze", ha spiegato il tedesco a MovistarPlus, evitando di indicare l'avversario teoricamente più battibile nel prossimo turno. "La Champions è la competizione più bella del mondo, essere tra le migliori quattro è fantastico per il club e per la squadra", ha aggiunto.

