Comincia con una vittoria il percorso dell'Austria verso il Mondiale 2026. La Nazionale di Marko Arnautovic si è importa ieri sera per 2-1 contro la Romania, risultato che l'attaccante dell'Inter commenta a fine gara ai microfoni di Heute: "Sono molto felice per la squadra. Abbiamo impiegato 15 minuti per entrare in partita, ma poi abbiamo giocato davvero bene. Ora dobbiamo concentrarci su martedì e sulla partita contro San Marino. Come squadra abbiamo partecipato tre volte agli Europei, ma mai a un Mondiale. Partecipare è un mio obiettivo personale, perché so che dopo il Mondiale sarà finita" ha detto dando qualche 'spoiler' sul suo futuro.

Sul match contro San Marino:

"Non bisogna mai sottovalutare nessuno, nemmeno San Marino. Abbiamo il massimo rispetto per loro. Scenderemo in campo con la stessa intensità di oggi, al 110%".

