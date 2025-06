Intercettato da TMW a margine della 'Milano Football Week', l'ex calciatore Gianfranco Zola parla anche della Serie A e dei tanti cambi in panchina, compreso quello in casa Inter che vedrà Cristian Chivu prendere il posto di Simone Inzaghi: "Mi incuriosiscono un po' tutti... - ammette Magic Box -. Vorrei vedere un Napoli che si riconferma ai livelli dell'anno scorso e che magari fa bene anche in Champions. Quello che più suscita curiosità forse è Chivu, che è un giovane, o meglio un quasi esordiente, chiamato a far bene in una squadra così forte come l'Inter. Il fatto di conoscere bene i nerazzurri aiuterà, conoscere l'ambiente è uno dei passaggi chiave. In questo senso Chivu all'Inter ha un grosso vantaggio".

