Intervenuto nel corso della 'Domenica Sportiva' di Rai 2, Lele Adani ha bocciato l'ipotesi del tridente d'attacco Mehdi Taremi-Lautaro Martinez-Marcus Thuram come base di partenza nell'Inter di Simone Inzaghi: "Soluzione percorribile? Dall'inizio secondo me quasi mai, per la mentalità dell'allenatore e delle caratteristiche dei giocatori. L'Inter è la squadra più forte e più consapevole. La squadra è stata implementata con due acquisti di un'altra categoria. Per me contro il Genoa non ha fatto così male, io credo che abbia vissuto una partita come quelle di due anni fa quando perse 13 volte: una partita dominata, non così in forma ma coi presupposti per vincerla. Ma se sbagli, perché dormi, regali o sei disattento, la comprometti".

