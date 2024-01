Sabato scorso, Kevin Zefi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il folletto irlandese classe 2005, che non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto all'Inter, ha lasciato la Milano nerazzurra a titolo definitivo, dopo aver sottoscritto un triennale con i capitolini. "Felice di aver firmato per questo grande club - ha scritto l'ex Shamrock Rovers su Instagram -. Sono entusiasta di incontrare i ragazzi e vedere cosa possiamo realizzare insieme daje!".