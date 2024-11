Il centrocampista del Vicenza Loris Zonta ha elogiato il lavoro di Vecchi, ricordando l'esperienza con le giovanili dell'Inter: "In cosa possiamo crescere ancora? Nella gestione della gara, in questo momento concediamo poco e riusciamo a mantenere la porta inviolata, poi in qualche modo davanti facciamo gol. La mia duttilità? Con il mister avevo già giocato in quel ruolo ai tempi dell’Inter, anche se mi trovo meglio in mezzo al campo", le parole riprese da Trivenetogoal.