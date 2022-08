C'è Ivan Perisic in campo dal primo minuto al posto di Ryan Sessegnon per il Tottenham che sta affrontando il Wolverhampton per la terza giornata di Premier League. Poco prima dell'inizio dell'incontro, Antonio Conte, tecnico degli Spurs, ha spiegato i motivi della sua scelta ai microfoni di BT Sports: "Si tratta di una rotazione, sapete molto bene che Ivan ha recuperato un brutto infortunio al polpaccio e ora è in buone condizioni. Anche Sessegnon sta giocando molto bene, lo vedo più maturo. E' cresciuto molto rispetto alla scorsa stagione, l'arrivo di Perisic può fungere da esempio per lui. Ryan ha tutta la mia fiducia e può avere un'ottima carriera in questo club. Perisic ci porta esperienza".