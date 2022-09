Momenti di paura ieri sera per Sergio Conceiçao, attuale allenatore del Porto ed ex centrocampista dell'Inter. Secondo quanto riferito oggi da Record, all'uscita dallo stadio Do Dragao dopo il ko pesantissimo con il Club Brugge (0-4), l'auto sulla quale viaggiavano la moglie del tecnico, Liliana, e i due figli, Rodrigo di 22 anni e José di 7, è stata presa a sassate probabilmente da alcuni sostenitori di casa inferociti per la sconfitta. A quanto pare, le pietre hanno infranto i finestrini dell'automobile e colpito uno dei due figli senza comunque conseguenze serie.