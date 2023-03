Intervenuto sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, Gianluca Pagliuca torna sul suo passaggio dalla Sampdoria all'Inter: "Io volevo rimanere alla Sampdoria, poi purtroppo non è stato possibile e quindi incontrai il presidente Ernesto Pellegrini che mi propose un contratto poco superiore a quello che percepivo in blucerchiato. Dissi subito che per così poco io non sarei mai andato via dalla Sampdoria".