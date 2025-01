Mauro Zarate lascia il calcio a 37 anni. L'ex attaccante argentino con trascorsi anche in Italia tra Lazio, Inter, Fiorentina e Cosenza, ha dato l'annuncio con un post su Instagram dove parla di "viaggio più bello della mia vita che giunge al termine. Da quando sono nato ho vissuto e respirato il calcio. Uno sport che mi ha insegnato disciplina, dedizione e sacrificio, uno sport che ho vissuto con tanto amore e passione fin da quando ero piccolo. Oggi dico addio a questa bellissima professione per iniziarne una nuova. Dico addio come giocatore, ma non dirò mai addio al calcio".