Dopo il saluto all'Inter, Stefano Sensi è ufficialmente un giocatore svincolato. Anche se per il centrocampista marchigiano resta forte il pressing del Como, che, come ribadito anche dal quotidiano La Provincia di Como, ha offerto al giocatore un contratto di un anno con opzione per il secondo, stessa formula proposta a Daniele Baselli che dovrebbe rinnovare a breve coi lariani.

Rimangono però da sciogliere alcuni nodi, a cominciare proprio dall’accordo economico sull’ingaggio del giocatore. Resta lui comunque uno degli obiettivi principali per il centrocampo; a quanto pare è un giocatore apprezzato da Cesc Fabregas.