L'Inter non dimentica Ivano Bordon, storico portiere nerazzurro che spegne oggi 74 candeline. "Una storia lunga tredici stagioni, vissute tra i pali con la maglia nerazzurra addosso come una seconda pelle", scrive il club nerazzurro prima di ripercorrere la sua carriera a Milano.

"Dal 1970 al 1983 ha difeso la porta dell’Inter con grinta, eleganza e affidabilità, diventando uno dei portieri più amati - si legge su Inter.it -. Indimenticabile la stagione 1979/80, in cui stabilì il record di imbattibilità per un portiere dell’Inter: 686 minuti senza subire gol, tra la 4ª e l’11ª giornata. Un muro, un riferimento, un esempio. Sempre quella stessa stagione arriva anche il secondo Scudetto della sua carriera, dopo il primo conquistato all’esordio assoluto con la maglia dell’Inter nel 1970/71. A questi si aggiungono due Coppe Italia (1977/78 e 1981/82). Con 382 presenze ufficiali, Bordon è stato uno dei pilastri dell’Inter degli anni Settanta e primi Ottanta. E il suo legame con il Club non si è mai spezzato. Nel 2022 è stato inserito nella Hall of Fame dell’Inter. Un riconoscimento meritato per un calciatore che ha scritto pagine memorabili nella storia nerazzurra. Nel giorno del suo 74esimo compleanno i migliori auguri dal Club e dai tifosi a Ivano Bordon".